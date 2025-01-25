В Смоленской области полицейские провели «день открытых дверей» для учащихся Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники МО МВД России «Сафоновский» провели «день открытых дверей» для учащихся Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования.
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