Эмери о 0:2 с «Ливерпулем»: «Все будет иначе в ответной игре. Шансы у «Вильярреала» будут»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2).  Команды встречались в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов.

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