Компания «Агро-Спутник» снова примет участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2025»

«Агро-Спутник», лидер в производстве снеков и кондитерских изделий, с радостью объявляет о своем участии в 32-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья «ПРОДЭКСПО-2025», которая пройдёт с 3 по 7 февраля 2025 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр».