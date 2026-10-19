AF-News 19 октября 2026 г. В ночь на 18 октября среди пострадавших объектов в Ленинградской области от массированной атаки украинских БПЛА оказался центр ….
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