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Отсутствие отопления в Подольске стало уголовным делом

Отсутствие отопления в Подольске стало уголовным делом

Из-за прорыва теплотрассы жители Климовска остались без отопления.фото: sledcom.ru--> Уголовное дело возбуждено из-за ограничения подачи тепла в жилые дома в подмосковном Климовске (микрорайон Подольска), сообщает 7 января пресс-служба подмосковного управления СК РФ.

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