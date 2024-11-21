Многомиллионные хищения при реконструкции и техническом перевооружении легендарного Центра управления полетами (ЦУП) «Роскосмоса» в подмос...

Многомиллионные хищения при реконструкции и техническом перевооружении легендарного Центра управления полетами (ЦУП) «Роскосмоса» в подмосковном Королеве обернулись девятилетним сроком заключения для главы бывшего субподрядчиком на стройке «СУ-24» Армена Кобаляна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии