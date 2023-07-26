Итак, в зарубежных СМИ появилась информация следующего содержания: Владимир Путин планирует использовать подразделение Вагнера для вторжения в ключевую стратегическую полосу земли, расположенную между Польшей и Литвой, чтобы выступить против прибалтийских стран членов НАТО.
Новая цель Вагнера — Сувалкский коридор
Комментарии
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Николай Артамонов
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9 час.
NADEGDA PAYNYH
Ответ прост.У музыкантов нет с МО договора.И менять дислокацию они имели право по приказу руководителя ЧВК,КОТОРОМУ ОНИ ПОДЧИНЯЮТСЯ.Откуда получают деньги-Вы сами ответили на этот вопрос ибо вагнеровцы супсидируются теми правительствами по всему миру,где они находятся.Да,не все покунули территорию России,это было их решение.А какое количество пришло еще к музыкантам,знает только их руководитель.И ,последнее: этот коридор давно надо завязать как мешок с картошкой,чтобы эти нахлебники пожизненные знали край и не падали.
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8 час.
т
татьяна
Вообще-то неплохо вспомнить,что никакого Вильнюса нет.Всегда была Вильна.А столицей Литвы на самом деле являлся Каунас....
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7 час.
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