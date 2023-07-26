Новая цель Вагнера — Сувалкский коридор

NADEGDA PAYNYH

Ответ прост.У музыкантов нет с МО договора.И менять дислокацию они имели право по приказу руководителя ЧВК,КОТОРОМУ ОНИ ПОДЧИНЯЮТСЯ.Откуда получают деньги-Вы сами ответили на этот вопрос ибо вагнеровцы супсидируются теми правительствами по всему миру,где они находятся.Да,не все покунули территорию России,это было их решение.А какое количество пришло еще к музыкантам,знает только их руководитель.И ,последнее: этот коридор давно надо завязать как мешок с картошкой,чтобы эти нахлебники пожизненные знали край и не падали.