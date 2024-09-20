Переполох из-за учений «Океан-2024» армия США срочно перебросила свои силы к Аляске Ирэн ОрлонскаяПо данным, опубликованным 14 сентября в Business Insider, вооруженные силы США оперативно перебросили свои войска и системы HIMARS на Алеутские острова, расположенные в Аляске.