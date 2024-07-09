Что будет, если смотреть телевизор больше 4 часов в день

Для многих вечер за экраном телевизора — излюбленный вид досуга. Казалось бы, ну что тут такого — кто не хочет как следует отдохнуть и расслабиться после тяжелого рабочего дня? Однако такое хобби может дорого обойтись вашему здоровью.