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Петербуржцы жалуются на рекламу наркотиков на детской площадке

Петербуржцы жалуются на рекламу наркотиков на детской площадке

С 23 по 30 ноября в Санкт-Петербурге зарегистрировано 1024 обращения граждан, касающихся несанкционированных надписей и граффити, в том числе и рекламы наркотиков, которую заметили даже на детской площадке.

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