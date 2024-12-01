Петербуржцы жалуются на рекламу наркотиков на детской площадке

С 23 по 30 ноября в Санкт-Петербурге зарегистрировано 1024 обращения граждан, касающихся несанкционированных надписей и граффити, в том числе и рекламы наркотиков, которую заметили даже на детской площадке.
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