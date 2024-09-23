Парк Татарстана отмечен на престижной архитектурной премии в Москве

20 сентября в Москве объявили победителей ежегодной общероссийской архитектурной премии АРХИWOOD. В номинации «Общественное сооружение» победу одержал общественный центр культурно-рекреационного кластера «Алтын Дага» из Татарстана.
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