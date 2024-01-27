Shot: Самолет S7 пытался вылететь в Москву с неисправным двигателем

У российского самолета прямо перед взлетом обнаружили серьезную неполадку. Инцидент произошел с бортом авиакомпании S7 Airlines Boeing 737-800, который должен был вылететь из Улан-Удэ в московский аэропорт «Домодедово», сообщает «Лента.
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