Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Aflatonov
    Автор не хочет объяснить,как польские катера из польской Гдыни попали через 18 дней после испытаний под Крымский мост...Mash: ВСУ впервые...
  • Владимир Сабакарь
    Трогать в смысле  руками?   А зачем ?  Надо потом будет после них дерьмо убирать. Надо сделать так , чтоб сами хохлы ...Mash: ВСУ впервые...
  • Валентин Щербаков
    А почему не ударили по пшекам, снова отстой....Mash: ВСУ впервые...

Володин назвал Союзное государство примером успешного сотрудничества

Володин назвал Союзное государство примером успешного сотрудничества

Председатель нижней палаты отечественного парламента Вячеслав Володин назвал Союзное государство примером успешного сотрудничества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Мда. А в чем успешность то ? Лукашенко еще в далеком 1996 году обещал единую валюту и кучу плюшек. А с тех пор ползем черепашьими шагами.
Ответить
16 час.
Владислав Владислав
Конечно, у Володина намного больше информации, но на &quot;земле&quot; видно, что ползет это сотрудничество крайне медленно.
Ответить
16 час.
Геннадий Бережнов
Не вижу вот успешности, прошу пояснить в чём это союзное государство помогает нам в это время войны. А второе  задолженность Минска по кредитам где то 8.5 млрд. долларов? Мы готовы отдать сверхсекретные РСД &quot;Орешник&quot;, кто то пояснит для чего это нужно делать? А если просто сказать, то если это союзник то ты с ним на одной волне и дыхании.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх