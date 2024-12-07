Володин назвал Союзное государство примером успешного сотрудничества

Мда. А в чем успешность то ? Лукашенко еще в далеком 1996 году обещал единую валюту и кучу плюшек. А с тех пор ползем черепашьими шагами.

Геннадий Бережнов

Не вижу вот успешности, прошу пояснить в чём это союзное государство помогает нам в это время войны. А второе задолженность Минска по кредитам где то 8.5 млрд. долларов? Мы готовы отдать сверхсекретные РСД "Орешник", кто то пояснит для чего это нужно делать? А если просто сказать, то если это союзник то ты с ним на одной волне и дыхании.