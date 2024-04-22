Дети наркоманов на священной горе. Путешествие в Атласских горах. Тубкаль, часть 5

Наш подъем к приюту возле Тубкаля начался с подъема в 6 утра и раннего завтрака. Проблема была в том, что в начале дороги на Тубкаль на окраине села находился полицейский участок, и туристов без гида туда не пускали.
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