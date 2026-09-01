ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран

Европейский союз вынужден обращаться к государствам за пределами объединения с просьбой предоставить ракеты-перехватчики для систем ПВО Украины, однако этот процесс продвигается крайне тяжело, сообщила 1 сентября глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей министров обороны стран ЕС в Ирландии .