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ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран

ЕС пытается выпросить перехватчики для Украины у третьих стран

Европейский союз вынужден обращаться к государствам за пределами объединения с просьбой предоставить ракеты-перехватчики для систем ПВО Украины, однако этот процесс продвигается крайне тяжело, сообщила 1 сентября глава европейской дипломатии Кая Каллас перед встречей министров обороны стран ЕС в Ирландии .

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