Десятки дронов против баз США: Иран начал 30-й этап операции «Молния» Вооружённые силы Ирана нанесли несколько ударов по американским целя.
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