Сидеть 13 лет: в Уссурийске мужчины осуждены за нарколабораторию

Подпольную лабораторию по производству «синтетики» обнаружили еще в 2020 году. Поймать ее владельцев удалось с помощью контрольной закупки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД по приморскому краю.
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