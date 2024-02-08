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Сидеть 13 лет: в Уссурийске мужчины осуждены за нарколабораторию

Сидеть 13 лет: в Уссурийске мужчины осуждены за нарколабораторию

Подпольную лабораторию по производству «синтетики» обнаружили еще в 2020 году. Поймать ее владельцев удалось с помощью контрольной закупки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД по приморскому краю.

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