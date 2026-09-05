Флагманский 16-ядерный AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 и 192 ГБ ОЗУ по «неожиданной цене» около 7000 евро: представлен мини-ПК Minisforum MS-S1 MAX-P495

Дискретной графики у него нет Minisforum представила на выставке IFA 2026 в Берлине компактную рабочую станцию MS-S1 MAX-P495, рассчитанную в том числе на локальный запуск больших ИИ-моделей.
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