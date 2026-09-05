iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Флагманский 16-ядерный AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 и 192 ГБ ОЗУ по «неожиданной цене» около 7000 евро: представлен мини-ПК Minisforum MS-S1 MAX-P495

Флагманский 16-ядерный AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 и 192 ГБ ОЗУ по «неожиданной цене» около 7000 евро: представлен мини-ПК Minisforum MS-S1 MAX-P495

Дискретной графики у него нет Minisforum представила на выставке IFA 2026 в Берлине компактную рабочую станцию MS-S1 MAX-P495, рассчитанную в том числе на локальный запуск больших ИИ-моделей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым