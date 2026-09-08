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ТАСС

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МО РФ показало кадры установления контроля над Долгеньким в Харьковской области

МО РФ показало кадры установления контроля над Долгеньким в Харьковской области

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минобороны Россия опубликовало кадры установления контроля над населенным пунктом Долгенькое в Харьковской области бойцами группировки войск "Север".

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