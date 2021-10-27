Эксперт Texas RRC Ситтон: Северный поток — 2 поможет разрешить мировой энергокризис

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" может помочь частично разрешить сложившуюся ситуацию на мировом энергетическом рынке, однако одиночные проекты вряд ли смогут переломить ситуацию, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas RRC, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон.
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