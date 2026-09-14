На фестивале молодёжи в Екатеринбурге прошёл показ из ресейл-вещей

На Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге прошёл модный показ, для которого стилисты собрали образы через объявления ресейл-вещей, сообщила пресс-служба Авито.
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