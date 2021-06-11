В Смоленске в рамках «Десятилетия детства» дорожные полицейские провели профилактическую акцию «Внимание, дети на каникулах!»

Сотрудники Госавтоинспекции г. Смоленска в рамках «Десятилетия детства» провели на летней площадке МБОУ «Средняя школа № 10» профилактическую акцию «Внимание, дети на каникулах!», направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
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