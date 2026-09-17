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Надбавка 25%. Лантратова рассказала, кому из пенсионеров она положена

Надбавка 25%. Лантратова рассказала, кому из пенсионеров она положена

Сохранение выплаты не зависит от дальнейшего места жительства пенсионера Неработающие пенсионеры, которые не менее 30 лет трудились в сельском хозяйстве, могут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии.

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