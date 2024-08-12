Выбор бойцов СВО: исповедь криминального авторитета перед штурмом, почему 4-летняя дочь военного инструктора знает больше, чем взрослые

Александр Гребнев Глупая тупая выходка клоуна пиар не прошел погибших не десяток тысячи ради чего положить столько людей а шли туда не люди а пропащие замаранные кровью нелюди зачем шли то и получили пусть кураторы будут довольны хотели многое а вышло как всегда тупость празднует

Людмила Свириденко Какие переговоры? С кем? На Украине нет президента, Зеленский пребывает непонятно в каком статусе. Наш Президент не может вести переговоры непонятно с кем. По статусу не положено.