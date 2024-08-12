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Выбор бойцов СВО: исповедь криминального авторитета перед штурмом, почему 4-летняя дочь военного инструктора знает больше, чем взрослые

Выбор бойцов СВО: исповедь криминального авторитета перед штурмом, почему 4-летняя дочь военного инструктора знает больше, чем взрослые

Фото: IMAGO/Pool /Ukrainian Presidenti/Global Look Press «Цели этой операции, мягко говоря, туманны» – так в западных СМИ описывают вторжение ВСУ на территорию Курской области, которое в зарубежной прессе вызывает в основном скептичные оценки.

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Комментарии
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Александр Гребнев
Глупая тупая выходка клоуна пиар не прошел погибших не десяток тысячи ради чего положить столько людей а шли туда не люди а пропащие замаранные кровью нелюди зачем шли то и получили пусть кураторы будут довольны хотели многое а вышло как всегда тупость празднует
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4 час.
Людмила Свириденко
Какие переговоры? С кем? На Украине нет президента, Зеленский пребывает непонятно в каком статусе. Наш Президент не может вести переговоры непонятно с кем. По статусу не положено.
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3 час.
TB
Tatyana Boyko
И что теперь, до нескончаемости все это будет продолжаться?
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2 час.

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