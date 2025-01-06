Шрайер тизерит Half-Life 3 и Silksong, итоги года от StopGame, Minecraft 2…

Текстовые итоги голосования 2024-го года от StopGame, Джейсон Шрайер выкатил большую статью с предсказаниями на 2025 год, создатель Minecraft Маркус Перссон объявил о планах разработать духовную наследницу кубической песочницы, авторы модификации Skyblivion продолжают свой путь к релизу, Warhorse открыла предзаказы Kingdom Come: Deliverance II, кроссовер Halo и Doom в Secret Level.