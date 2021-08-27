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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Тибетский военный округ организует учения "Снежная миссия-2021"

27 августа, «Жэньминь жибао» онлайн -- Недавно Тибетский военный округ организовал более 10 бригад для проведения совместных трехмерных наступательных и оборонительных операций в высокогорном заснеженном районе на высоте 4 500 м над уровнем моря.

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