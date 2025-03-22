Воздушные шары и сувениры - за соблюдение ПДД. Рассказываем, как в Бобруйском районе проходит акция ´Ребенок - главный пассаж...

Воздушные шары и сувениры - за соблюдение ПДД. Рассказываем, как в Бобруйском районе проходит акция ´Ребенок - главный пассажир´С 12 по 21 марта на территории Бобруйского района проходит областная акция ´Ребенок - главный пассажир´, направленная на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание культуры безопасности на дорога .