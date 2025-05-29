В Иркутске задержан мошенник, укравший у майнеров 270 миллионов рублей

В Иркутске полиция задержала подозреваемого в мошенничестве с оборудованием для майнинга криптовалюты, ущерб от которого превышает 270 миллионов рублей и затронул более 100 граждан, сообщили в ГУ МВД по региону.
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