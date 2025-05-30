Политолог Стефанович: заявлениями о "Золотом куполе" Трамп показывает мощь США

Говоря о новой системы противоракетной обороны Соединенных Штатов "Золотой купол", американский президент Дональд Трамп хочет показать мощь своей страны, ее способность нанести удар, который останется без ответа.
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