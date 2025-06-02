Кандидат в президенты Польши Тшасковский выиграл выборы на участке в РФ

Кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий правящую в его стране коалицию «Гражданской платформы», выиграл выборы на избирательном участке, который находится в Москве, свидетельствует информация польской избирательной комиссии.
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