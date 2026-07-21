«Россия не трогает первых лиц Украины, они - наших»: эксперты считают, что у элит сбился моральный компас ведения СВО

Борис Леонтьев

Олег Сорин

Более 50 лет назад фантаст Клиффорд Саймак написал книгу «Заповедник гоблинов» (1968), в которой попал в яблочко 2022-2025 года: «— В объявлении написано, что у вас можно взять квест,- сказал Полуэльф бургомистру.- Но там не объясняется, в чём суть. Вы не могли бы уточнить? — Да всё просто,- пожал плечами бургомистр.- Видите вон тот холм? На нём засел гоблин с гранатомётом. И периодически обстреливает город. Вот, собственно, и вся проблема. — Ага, понятно. Надо убить гоблина... — Что вы, что вы!?- бургомистр вытаращил глаза и замахал руками.- —Его ни в коем случае нельзя убивать! — Почему?- удивился Гном.- Это же гоблин! — Вот именно! Если мы его убьём, мировая общественность скажет, что это геноцид, а мы расисты. — Ну и что? Пусть говорит что хочет. — И введёт войска,- мрачно закончил свою мысль бургомистр. — Хм...-задумался Полуэльф.- То есть, этот засранец стреляет по вам из гранатомёта, а вы терпите и не смеете дать сдачи? — Не смеем,- развёл руками бургомистр.- Иначе нас назовут агрессорами. — Ну хорошо, а если, допустим, не убивать гоблина, а прогнать его куда-нибудь подальше? — С его холма? Невозможно. Тогда нас назовут оккупантами. — Поймать и отобрать гранатомёт? — Экспроприаторами. — Посадить под замок вместе с гранатомётом?.. Ладно-ладно, не отвечайте,- быстро проговорил Полуэльф, когда бургомистр открыл было рот.- Я всё понял. Действительно, интересный случай. — Ну так чего же вы от нас хотите?- не выдержала Принцесса.- Убивать нельзя, разоружать нельзя, ловить и прогонять тоже нельзя, а что тогда остаётся? Перевоспитывать? Это не наш профиль. — Нет, что вы... Для такой работы мы бы позвали психолога. Но, кстати, тогда мировая общественность обвинила бы нас в оказании психологического давления. — И в осквернении самобытных традиций,- добавил Гном, солидно качнув головой.- Пострелять из гранатомёта по людишкам - это же для гоблинов святое! — Вот-вот,- радостно воскликнул бургомистр,- вы меня понимаете. — Ну а от нас-то что требуется?- снова встряла Принцесса. — Отнести посылку,- вздохнул бургомистр. — Кому? Гоблину? — Ну да. Ведь там, на холме, нет никаких запасов еды. Через час гоблин проголодается, объявит перемирие и начнёт переговоры. Он так каждый день делает. Требует, чтобы ему приносили еду, вино, оружие, иногда ещё чего-нибудь... А потом, когда наестся, заявляет, что мирные переговоры зашли в тупик и он вынужден возобновить огонь. Мировая общественность ему очень сочувствует. Считает, что он принципиальный. — А если вы откажетесь предоставлять ему еду и оружие... — Тогда про нас скажут, что... — Ладно-ладно, мы поняли,- замахал руками Полуэльф. — ...и введут войска,- пробубнил бургомистр. — Ну хорошо, а мы-то вам зачем? Послали бы кого-нибудь из своих отнести мешок. — Посылали уже. Никто не вернулся. — Что, гоблин их всех убил? — Он утверждает, что нет. — А... — А мировая общественность ему верит. — А... — А тогда скажут, что мы провокаторы. Понимаете, это ведь он, гоблин, проявляет мирную инициативу, это его жест доброй воли. И если что-то пошло не так, то только по нашей вине. Очевидно же! А вы... ну вроде как посторонние, вас он, может, и не тронет. — Ну хорошо,- подытожил Полуэльф.- Если отбросить всякую политическую шелуху, то от нас требуется взять посылку у заказчика и отнести её клиенту, верно? Обычный почтовый квест. А всё остальное - только ваши проблемы. Так? — Всё верно,- подтвердил бургомистр,- значит, договорились? — По рукам,- кивнул Полуэльф. Бургомистр облегчённо вздохнул. — Можно вопрос?- подняла руку Принцесса.- Вот вы так боитесь, что мировая общественность назовёт вас агрессорами, или милитаристами, или ещё чем похуже - а как она вас называет сейчас? - Идиотами,- печально ответил бургомистр.» (С) Клиффорд Саймак «Заповедник гоблинов» 1968 год