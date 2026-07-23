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SPLETNIK

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В ЦСКА Надежду Стрелец попросили "оставить футбол в покое", а она пожаловалась на травлю

В ЦСКА Надежду Стрелец попросили "оставить футбол в покое", а она пожаловалась на травлю

Журналистка Надежда Стрелец пожаловалась на травлю в футбольной среде из-за того, что она публично высказывается о футболе и освещает ЧМ-2026.

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