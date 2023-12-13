Отчаянные актёры, которые пытались прорекламировать собственные фильмы крайне нелепым образом… и это сработало

Львиная доля кассового успеха фильмов зависит от того, насколько удачно его прорекламируют зрителям. Нередко бывало так, что альтернативно одаренные рекламщики выставляли в неверном свете отличное кино, а затем оно с треском проваливалось в прокате.
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