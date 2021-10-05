Малийский политик Биттар назвал Францию завуалированным врагом и призвал вывести войска

Бамако, 5 октября. Пресс-секретарь партии M5-RFP Эмиль Биттар заявил в эфире радиостанции RFI, что французы являются для Мали завуалированным врагом, который должен немедленно покинуть территорию страны.
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