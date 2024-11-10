В Ржевском лесопарке разместили стрелки-указатели

Для сокращения времени поиска заблудившихся На территории Ржевского лесопарка сотрудники МЧС Петербурга и волонтеры общественной организации «Экстремум» разместили стрелки-указатели в местах, где наиболее велика вероятность заблудиться.
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