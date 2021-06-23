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Кураев о переносе Вечного огня в храм Минобороны: Идет конструирование новой гражданской религии

Кураев о переносе Вечного огня в храм Минобороны: Идет конструирование новой гражданской религии

Никакие «частицы огня» не могут никуда переноситься, заявил протодиакон Андрей Кураев на своей странице в соцсети Facebook, комментируя сообщение Минобороны РФ о «переносе» частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в храм Минобороны России.

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