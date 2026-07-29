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Наш потерянный мир

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Суд вынес приговор бывшим замгубернатора Белгородской области

Суд вынес приговор бывшим замгубернатора Белгородской области

Мещанский районный суд Москвы назначил длительные сроки лишения свободы бывшим заместителям губернатора Белгородской области Рустэму Зайнуллину и Владимиру Базарову , признанным виновными по делу о масштабных хищениях при возведении оборонительных сооружений в регионе.

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