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Действительно ли нам нужно выпить стакан воды, когда мы просыпаемся?

Действительно ли нам нужно выпить стакан воды, когда мы просыпаемся?

Действительно ли нам нужно выпить стакан воды, когда мы просыпаемся? Максим МорозовПитьевая вода очень важна для различных процессов в организме, и часто подчеркивается важность выпивания стакана воды сразу после пробуждения.

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