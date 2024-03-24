Эксперт Лялина: свёкла понижает "плохой" холестерин

Свёкла поможет получить максимум от тренировки. Этот овощ — ценный источник витаминов А, В и С, фолиевой кислоты, железа, калия, магния, фосфора, йода и антиоксидантов (бетаина), а также клетчатки, белка и сахара (20% от общей массы), рассказала и.