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Эксперт Лялина: свёкла понижает "плохой" холестерин

Эксперт Лялина: свёкла понижает "плохой" холестерин

Свёкла поможет получить максимум от тренировки. Этот овощ — ценный источник витаминов А, В и С, фолиевой кислоты, железа, калия, магния, фосфора, йода и антиоксидантов (бетаина), а также клетчатки, белка и сахара (20% от общей массы), рассказала и.

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