Институт русофобии РАН чистит ряды: из ИФ уволен поддерживавший Донбасс и СВО ученый-философ Анатолий Черняев

А может быть причина в том что, у нас капитализм (все учреждения и предприятия - в частных руках). Поэтому владельцы могут делать всё, что хотят. И работать на того, кто больше платит. Пока не будет социализма, будет только хуже.

АС

Анатолий Страшко

Виктор, с Вашей фамилией и такой пост!!! Оригинально. Правда меня смущает Ваши три высших образования. Я глубоко убеждён, что человеку достаточно одного, чтобы потом учиться, учиться и учиться, чтобы ......дураком умереть. Так народная мудрость говорит. А по существу - помню доцента философа , который у меня минимум принимал. До сих пор улыбаюсь, когда о философах наших доморощённых речь заходит. Отвечая ему, на его какой- то вопрос, он уверенно меня поправил. А я , ещё по молодости, ляпнул в ответ, что так считала школа Деборина, которого уважал Сталин. Он быстро поставил мне "хорошо" и прекратил экзамен. А в ВУЗе доцент, преподававший нам марксистско-ленинскую философию (у него был сизоватый нос - любитель.....) открыто заявлял - мне платят, я говорю вам то, за что мне платят! А вообще у меня убеждение в необходимости в гуманитарной сфере ввести квоты на ......как бы по-мягче?. Ну например , скажем так, на "яблочников". Их очень уж много в разных непонятных институтах. Как Вы считаете?