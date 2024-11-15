Блокчейн-платформа Polymarket попала под расследование Минюста США

Минюст США проводит расследование в отношении популярной блокчейн-площадки прогнозов Polymarket, подозревая её в незаконном предоставлении услуг гражданам из США, несмотря на ограничения законодательства.
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