Полчища огромных крыс терроризируют центр Владивостока

Огромные крысы заполонили центр Владивостока. На Миллионке, возле дома № 3а на улице Семеновской, очевидцы сняли на видео крупных грызунов, которые бегают вокруг переполненной мусорной площадки, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии