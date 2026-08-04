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Полчища огромных крыс терроризируют центр Владивостока

Полчища огромных крыс терроризируют центр Владивостока

Огромные крысы заполонили центр Владивостока. На Миллионке, возле дома № 3а на улице Семеновской, очевидцы сняли на видео крупных грызунов, которые бегают вокруг переполненной мусорной площадки, сообщает PRIMPRESS.

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