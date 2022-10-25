Небензя раскрыл, как Россия отреагирует на использование Киевом "грязной бомбы"

По словам дипломата, в Кремле это расценят как ядерный терроризм.Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время своего выступления прокомментировал возможное применение киевским режимом "грязной бомбы" в ходе украинского конфликта.
По словам дипломата, в Кремле это расценят как ядерный терроризм.Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время своего выступления прокомментировал возможное применение киевским режимом "грязной бомбы" в ходе украинского конфликта.
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