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В Хабаровске осудили участников международной террористической организации

В Хабаровске осудили участников международной террористической организации

Сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю раскрыли и пресекли деятельность международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам*», задержаны и осуждены семь человек.

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