В МИД РФ заявили, что Киев не направлял предложений о возобновлении переговоров

Заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Фадеев заявил, что Киев не направлял Москве никаких предложений о возобновлении дипломатического диалога для урегулирования ситуации.
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