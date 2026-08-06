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FiNE NEWS

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В МИД РФ заявили, что Киев не направлял предложений о возобновлении переговоров

Заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Фадеев заявил, что Киев не направлял Москве никаких предложений о возобновлении дипломатического диалога для урегулирования ситуации.

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