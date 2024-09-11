После 7 переносов SpaceX запустили миссию Polaris Dawn!

﻿﻿Более подробная информация об экспериментах, персонале и трансферах приведена ниже. ✅ Первая ступень Falcon 9 B1083 приземлилась на платформу JRTI после четвертого полета космического корабля The Crew Dragon, который отделился от второй ступени ракеты и начал полет на большой высоте.