Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 287 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Сафронов
    👏👏👏Основные проблемы...
  • Андрей Тюрин
    Каждому региону по Путину!"Пригожин похитил...
  • Лариса Фомичева
    Сейчас-то цыгане куда-то сдриснули,а вот при СССР их было-и не сосчитать.Ни на каких работах я их не видел никогда.А ..."У них одно — наж...

Россия уличила руководство Армении в вопиющей лжи: "Не совершайте фатальную ошибку"

Россия уличила руководство Армении в вопиющей лжи: "Не совершайте фатальную ошибку"

Захарова опровергла заявление Еревана о том, что ОДКБ не помогала Армении и прямым текстом сказала, что команда Пашиняна принимала решения по Карабаху под влиянием НАТО Когда власти Армении приняли решение "заморозить" членство страны в ОДКБ, они сослались на то, что военный блок якобы не оказал армянам должной помощи во время нападения Азербайджана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Почему народ Армении молчит??? Так как они хорошо жили при СССР уже такого не будет. А НАТОшинян  приведет армянский народ к войне.
Ответить
22 час.
Валерий Василенко
Да не волнуйтесь за армян- их остатки переедут жить в Россию, в Крым и Краснодарский край.😀
Ответить
21 час.
ИП
Игорь Петров
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх