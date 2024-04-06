Россия уличила руководство Армении в вопиющей лжи: "Не совершайте фатальную ошибку"

Захарова опровергла заявление Еревана о том, что ОДКБ не помогала Армении и прямым текстом сказала, что команда Пашиняна принимала решения по Карабаху под влиянием НАТО Когда власти Армении приняли решение "заморозить" членство страны в ОДКБ, они сослались на то, что военный блок якобы не оказал армянам должной помощи во время нападения Азербайджана.