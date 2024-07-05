Защитники ваххабитов засели в Поволжье: глава поволжских мусульман раскритиковал запрет никаба в Дагестане

Виктор Борисов

"Мышление ваххабитов и русофобов: как оно формируется? На просторах сети очень часто можно увидеть комментарии религиозных экстремистов и русофобов, которые занимаются вовлечением в свою деструктивную секту новичков, так и трансляцией своего отношения ко всем, кто не относится к их религиозному течению. И тут важно понять их мышление и психологические маркеры: - во-первых, они живут в своей альтернативной реальности, мир у них "черно-белый", где они представляют сторону света, а любое зло, теракты и т.д. совершают не они, т.к. они как бы всегда на стороне добра, а переодетые кяфиры с накладными бородами. Это не шутки, они действительно в это верят; - во-вторых, у них альтернативная фолк-история, поэтому говорить с ними об истории, политике, науке бессмысленно. Они будут рассказывать вам про космические челноки при халифате, и что весь мир жил во мраке, пока они несли свет и прогресс. Что касается их установок в отношении "кяфиров", то они связаны и с воспитанием в семье в форме насилия и депривации, и с низким уровнем образования. Какие же "тейки" им внушают с детства, которые как верблюд кочуют по всему интернету? Вот они: 1. Кяфиры не моются после туалета. Они действительно верят в то, что гигиена придумана только ими, и что филейную часть моют только они. Они с завидным постоянством будут утверждать, что мытье задницы - их изобретение. Про душ, биде, влажные салфетки они как будто бы не знают. Но эта сильнейшая фиксация на теме дефекации очень сильно влияет на их презрительное отношение к иноверцам. Возможно, тут дело и в анальной стадии развития по Фрейду. 2. Кяфиры исказили Библию Здесь говорить в принципе бесполезно, т.к. в их структуре мышления содержится логическая ошибка: их священная книга права, потому что так сказано в священной книге. Доходит до абсурда, когда они отвергают данные современной археологии и исторической науки. А почему? Потому что любая наука от кяфира как бы ложная. Их мышление конспирологическое, заговор во всем. 3. Женщины кяфиров априори блудницы, а ещё у них везде гомосексуализм. Здесь их фантазия доходит до своего логического предела. Они фантазируют о том, что женщины неверных теряют девственность с самой юности, а весь мир за пределами их секты лежит в адюльтере. Как при этом они живут с мыслями о браках с детьми в ближневосточных странах, многоженстве, наложницах, гуриях и бача-бази и т.д. - неведомо. 4. Они никого не завоевывали, их веру всегда принимают добровольно. Опять альтернативная история и мифология. Отрицают все, вплоть до Реконкисты. Таким образом, у них очень суженное сознание, туннельное мышление, как результат депривации в семье, где власть родителя доходит до абсолютной, а традиция поощряет насилие как над женой, так и над детьми. Именно поэтому в их среде появилась концепция "лжи во благо" - "такийя". Это работает на уровне автоматической реакции. Они даже не понимают, что постоянно врут. Цель проста - обращение в их систему ценностей. По сути, матрица. Ну или как агент Смит, ставший вирусной программой, и который начал создавать свои реплики из тех, кто с ним взаимодействует. Удивительно, но этот алгоритм не меняется совершенно, вы можете увидеть эти тейки повсеместно на любом форуме и комментариях на ютубе".