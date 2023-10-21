Операции по пересадке костного мозга планируют проводить в Приморском крае

Министр здравоохранения края Анастасия Худченко во время общественных обсуждений проекта бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов рассказала об успехах трансплантации органов, которые проводят приморские врачи.
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