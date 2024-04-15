Захарова о решении ФРГ по смене пола: если чаще, новый гендер не успеет зажить

Не прошло и двух недель со дня легализации марихуаны в Германии, "как дно снова пробито". Такими словами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала в своем Telegram-канале новый закон в ФРГ, который разрешает гражданам "менять пол" раз в год.
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